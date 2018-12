Allarme smog, rischio stop alle auto fino a Capodanno Le novità da piazza del Popolo

di Simonetta Ieppariello

Il terminal bus dell’Air resta a Piazza Kennedy. Nessuno spostamento in vista. Campetto Santa Rita non è pronto per accogliere la delocalizzazione temporanea dei 40 pullman dell’azienda di trasporti. Il risultato è che nonostante gli sforamenti arrivati a quote da capogiro il terminal non va altrove e il rischio che si arrivi a toccare la quota non consentita entro Capodanno diventa una realtà più che concreta.

Eppure era stata decisione ufficiale quella di trasferire il terminal per scongiurare il rischio. Era stato messo tutto nero su bianco nel Proto- collo di intesa siglato tra l’ex amministrazione di Vincenzo Ciampi e il manager dell’Air, Alberto De Sio, che indicava il prossimo 17 dicembre come giorno dell’atteso passaggio. Ma slitta tutto all’anno che arriva. Nel frattempo, gli sforamen- ti da polveri sottili sono già alle stelle.

Il settore di competenza sta stilando la proroga dell’ordinanza antismog che blocca la circolazione dei veicoli inquinanti fino alla fine dell’anno.

Toccherà decidere al commissario Priolo. Avellinoè già a quota sforamenti 39, ben oltre i 35 superamenti consentiti dalla legge, la città ha registrato il flop dell’ordinanza che vieta la circolazione ai veicoli benzina Euro 0, 1 e 2, e diesel Euro0,1,2,e3,conletargheal- terne per i benzina Euro 3 e i die- sel Euro 4.