Piccoli ricercatori crescono: dai banchi ai laboratori del Cnr E' la sfida dell'istituto Imbriani: quindici studenti coinvolti nel progetto che guarda al futuro

Piccoli ricercatori crescono. E' la sfida di quindici studenti del liceo scientifico "Imbriani" di Avellino che stanno effettuando uno stage presso il Cnr, struttura d'eccellenza nel mondo campano della ricerca. “Questa è un'ulteriore grande opportunità di crescita per i nostri studenti”, spiega il preside dell'istituto avellinese, Sergio Siciliano. Protagonisti del progetto gli studenti del liceo scientifico tradizionale e del liceo scientifico Scienze Applicate, coordinati dalla professoressa Maria Virginia Pellecchia dell'”Imbriani” e dal dottor Giuseppe Iacomino.

Il patto con il Cnr. Lo stage si sviluppa attraverso lezioni di approfondimento su argomenti scientifici affiancate da esercitazioni dimostrative nei laboratori. Alla fine gli studenti riescono ad acquisire le principali metodiche di indagine nel settore della Biologia molecolare.

Obiettivi del progetto. Lo stage punta a coniugare la formazione in aula con l'esperienza pratica, orientare i giovani per valorizzarne le vocazioni personali, realizzare un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e mondo della ricerca. “Il progetto – conferma il preside Siciliano - è finalizzato a fornire un'esperienza tale agli alunni da garantire una scelta matura e consapevole sul corso di studi da intraprendere”.

Il futuro è già qui. Una sfida ambiziosa, dunque, per l'Imbriani, come conferma la professoressa Pellecchia: “In particolare – chiarisce la docente – perché si tratta di uno stage di alto livello scientifico e tecnologico, in quanto il Cnr di Avellino rappresenta un grande ente pubblico di ricerca che valorizza il nostro territorio”. Non è la prima volta che il liceo Imbriani avvia un progetto di collaborazione con il Cnr. “I nostri studenti – conclude la professoressa Pellecchia - saranno orgogliosi di essere stati "piccoli ricercatori" e chissà che qualche sogno non possa tramutarsi in realtà”.