Capodanno con Finizio e Moreno. Dj al Corso fino a notte fonda Ecco il programma ufficiale della festa: 93mila euro per la festa

di Simonetta Ieppariello

Anche il titolo è da effetto: “Avellino capitale del Capodanno 2019”. Settimane di attesa, un evento con tutti i suoi appuntamenti in bilico e poi la tanto attesa ufficialità che annuncia un Capodanno dai grandi numeri: da 93mila euro. E’ questo il costo dell’intera manifestazione del 31 dicembre. Sul palco Gigi Finizio, Moreno, I Ditelo Voi, Ciccio Merolla, Mimmo Foresta, Enzo Costanza nonché i presentatori Gianni Simioli (Radio Marte e RTL 102.5) e Manila Nazzaro (RTL 102.5) oltre al dj Angelo Vicari (RTL 102,5). Un cast d’eccezione ritenuto valido dal direttore artistico del Poc Teatro 2018, Angela Picardi. In origine il progetto prevedeva un evento per il giorno 31/12/2018 denominato “Aspettando il 2019 – Teatro Itinerante e Spettacolo di cabaret e musica”; - che il direttore artistico del POC Teatro 2018, Angela Picardi, aveva racchiuso nell’ospitare Le Vibrazioni, Simone Schettino e Mariano Rigillo.

Ma il tempo è scorso e gli artisti hanno scelto altre tappe. Infatti Le Vibrazioni hanno sottoscritto l’accordo per il Capodanno in Piazza a Pozzuoli e Simone Schettino invece sarà la special guest del Teatro Troisi di Napoli.

Un format che prevedeva l’arrivo ad Avellino anche di Mariano Rigillo. Tutto sfumato e tutto da rifare. In poche ore grazie all’impegno personale del commissario prefettizio Priolo è stato allestito un nuovo cartellone.

Insomma nella nuova formula ci sarà il doppio concertone, comici, imitatori, e un dj per entrare nell’anno nuovo. Si comincerà ufficialmente alle 22.30 del 31, con due «big»: prima, il cantante napoletano Gigi Finizio; poi, il rapper genovese Moreno. Nel mezzo le percussioni e il grande sound di Ciccio Merolla. Ma nel pacchetto ci saranno anche i comici: seguiranno infatti le esibizioni del trio «Ditelo voi», e lo show dell’imitatore Mimmo Foresta, consacrato da Fiorello, e dello showman irpino Enzo Costanza.

Dopo la mezza notte, spazio alla danze con il dj Angelo Vicari, direttamente da Rtl 102.5. La serata, secondo il programma, si concluderà intorno alle 3.

L’intero pacchetto sarà gestito dall’agenzia «Azzurra Spettacoli», di Santa Maria Capua Vetere. Tremila euro serviranno per la sicurezza.

Ci saranno anche i “Pensieri Periferici”, il festival del pensiero itinerante, rassegna di concerti e spettacoli.

Entro il prossimo 15 dicembre, infatti, le imprese «Blasi» e «Ravello lab» dovranno assicurare al capoluogo an- che l’accensione delle luminarie e la realizzazione di tutti i servizi e gli addobbi previsti inizialmente nel bando «Avellino winter open art».