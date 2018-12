"Batti le mani", dall'Irpinia la canzone contro l'intolleranza Sabato sarà girato un video a Montoro. Artefice dell'iniziativa Max Vietri: “Un segnale di pace"

Dall'Irpinia una canzone per unire le persone. Il titolo è già significativo: “Batti le mani”, un brano prodotto da Green Garage e Max Vietri, nato l'11 Settembre 2018. “Le finalità della canzone – spiega Max Vietri - sono quelle di unire le persone tutte con un semplice ma coinvolgente battimano. Questo come immediato segno di fratellanza, unione, pace e tolleranza. Infatti, il brano è stato già adottato da diverse comunità di ballo, dalle Filippine al Paraguay, ed in piena sincerità, aspiriamo a coinvolgere ancora tante altre persone dei più svariati paesi”.

In questa fase gli autori stanno raccogliendo dei mini video da ogni parte del mondo per allegarli al video ufficiale che sarà girato sabato 15 Dicembre alle ore 9.00 presso Villa dei Fiori di Montoro (AV). “Lo scopo del video – dice ancora Max Vietri - è quello di far capire alle persone la forza della musica, spesso è una terapia vera e propria”. L'evento è aperto a tutti.

Nel video ci sarà un personaggio che farà la parte di una persona depressa e stanca. Mentre tutti ballano, lui si mette in disparte senza unirsi al gruppo. Dopo un pò si avvicina una persona del gruppo e lo spinge a ballare, inizialmente non balla, dopo un pò va a ballare e si diverte insieme agli altri. Finisce la musica e il ragazzo rientra a casa contento, ballando e cantando. “Con questo video – aggiunge ancora Max Vietri - voglio far capire l'importanza della musica, la forza della musica, la musica come terapia. Tutto in 3 minuti”. La coreografia del ballo è stata curata da Marianna Liguori e Michele Cucciniello.