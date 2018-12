Gubitosa: Ho donato 6000 euro a famiglie colpite dal maltempo "Facciano la stessa cosa anche i consiglieri regionali irpini"

"Certa stampa nelle scorse settimane ha messo in dubbio che i portavoce del MoVimento 5 Stelle mantenessero il patto con i cittadini sulle restituzioni di parte dei nostri stipendi. Non sanno più cosa inventarsi. Ho appena donato 6000 euro dei miei emolumenti da parlamentare per tutte quelle persone che sono state colpite dalle alluvioni delle scorse settimane" - lo dichiara Michele Gubitosa, portavoce M5S alla Camera dei Deputati.



"Abbiamo invitato i politici degli altri partiti a fare lo stesso, a tagliarsi gli stipendi da parlamentari per donarli agli italiani che stanno vivendo disagi enormi a causa del maltempo ma finora pare che nessuno voglia saperne di fare come i deputati del MoVimento 5 Stelle.



Oggi voglio estendere l'invito anche ai consiglieri regionali irpini: fate come noi, tagliatevi gli stipendi e restititueli alle famiglie italiane in difficoltà. Non è mai troppo tardi.



Continueremo a tagliarci gli stipendi come abbiamo sempre fatto in attesa di varare un provvedimento che dimezzi gli stipendi a tutti i parlamentari" - conclude.