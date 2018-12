Natale Avellino. Confcommercio all'attacco:nessuna iniziativa I referenti di categoria: noi sempre pronti a collaborare, ma si sta sciupando l'occasione feste

Troppo smog ad Avellino, nuovi sforamenti e scatterà nei prossimi giorni la nuova ordinanza che prevede regole più severe e fino a Capodanno. Scende in campo la Confcommercio che chiede al commissario Priolo soluzioni mediate che non penalizzino il settore commercio nei giorni delle shopping di Natale. Luci ancora spente ad Avellino e ordinanze che bloccherebbero ulteriormente la mobilità. Punti su cui i referenti di categoria chiedono soluzioni maggiormente adeguate si giorni di festa.

"Con riferimento alle pregresse ed attuali ordinanze anti smog del Comune di Avellino la posizione ufficiale della Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Avellino è di massimo rispetto delle regole, ma allo stesso tempo si auspica l’individuazione di soluzioni idonee che non danneggino oltremodo il comparto del commercio e le attività produttive locali in genere, al fine di evitare meccanismi di concorrenza sleale tra gli esercenti del capoluogo e quelli dei comuni limitrofi. Per quanto attiene le iniziative natalizie bisogna purtroppo riconoscere che a tutt’oggi non c’è alcuna traccia concreta e che la Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Avellino non ha mai avuto un profilo basso in merito, tanto è vero che già dal mese di ottobre si erano avuti colloqui ed incontri con l’ex assessore al ramo dott.ssa Maura Sarno che aveva dato massima garanzia tanto rispetto alla disponibilità di risorse economiche, quanto alle modalità procedurali di affidamento. Pertanto la scrivente non ha alcuna responsabilità circa i ritardi ed i danni che si sono venuti a creare in quanto legati ad errori e storture squisitamente procedurali estranee all’associazione.

Inoltre, si precisa che la Camera di Commercio di Avellino non si è interessata all’organizzazione ed al supporto delle iniziative natalizie come qualcuno aveva richiesto in quanto il Presidente ing. Oreste La Stella aveva avuto le medesime garanzie circa la disponibilità di fondi e quant’altro. Ben vengano proposte ed iniziative da parte di chi vuole contribuire al dibattito ed alla crescita della città a patto però che non siano strumentali ed a carattere propagandistico".