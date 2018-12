Smog, ecco la nuova ordinanza: in vigore fino a Capodanno Multe salate per i trasgressori

Emergenza smog ad Avellino la nuova ordinanza è servita. Un provvedimento che resterà in vigore fino al 31 dicembre.

Ordinanza nuova, ma meno severa e restrittiva rispetto a quanto trapelato dagli uffici di piazza del Popolo fino all’altro giorno. In soldoni si conferma il dispositivo già in vigore con due sostanziali novità: niente più deroghe per over 65 e vetture con più passeggeri a bordo e domenica circolazione libera per gli euro 3 benzina ed euro 4 diesel che invece continueranno a viaggiare a targhe alterne, così come stabilito fino ad ora, da lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Le zone interdette restano le stesse. E intanto neanche la pioggia ferma i livelli di Pm 10 nell’aria.

Ecco l'ordinanza nel dettaglio:

“Allo stato – viene evidenziato nell’ordinanza – Risulta superato il numero massimo di superamenti annui consentiti per il Pm10 (oltre 35). Pertanto risulta indispensabile assumere nell’immediatezza iniziative volte al contenimento dell’inquinamento dell’aria. Dal prospetto di sintesi della qualità dell’aria emesso dall’Arpac, gli sforamenti rilevati al 12 dicembre dalla centralina di via Piave sono 40 a fronte dei 35 annui consentiti dalla normativa di settore”.

La limitazione della circolazione dei veicoli sino al 31 dicembre 2018, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 per i veicoli diesel euro 0-1-2-3 e Benzina euro 0-1-2 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, tranne sabato e domenica quando la limitazione è solo dalle 8.30 alle 12.30 in tutto il centro urbano.

La circolazione proseguirà a targhe alterne: lunedì, mercoledì e venerdì circolazione consentita esclusivamente ai veicoli con ultimo numero di targa dispari. Martedì, giovedì e sabato (per la sola giornata di sabato con orario 8.30-12.30) circolazione consentita esclusivamente ai veicoli con ultimo numero di targa pari o zero. Le targhe alterne riguardano autoveicoli Diesel Euro 4 e Benzina Euro 3.

Sono esentati i residenti che abitano nella zona interdetta, che dovranno viaggiare in auto rispettando il tragitto più breve per raggiungere o lasciare le loro case. I veicoli a servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria, muniti di apposito contrassegno e con a bordo la persona o persone interessate, i taxi in servizio, veicoli di Forze dell’Ordine e Municipale in servizio di pattuglia, quelli impiegati in servizi di emergenza, quelli di medici e veterinari in visita domiciliare urgente nonché gli altri veicoli del Comando della Polizia Municipale con provvedimento motivato di cui risulti necessità effettiva.