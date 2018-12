Perdono genitori e sorella ma compiono un grande gesto Quando l'amore è più forte della morte, una famiglia azzerata in poco tempo ma forte e coraggiosa

Quando l'amore è più forte della morte, una famiglia azzerata in poco tempo in Irpinia ma le supersiti sono state grandiose.

Dal dolore alla speranza, una storia tristissima di un Natale capovolto ma nello stesso tempo ricca di coraggio, solidarietà e grande forza di volontà. Una storia di quelle commoventi che ha dato ancora più valore al premio "Angelo dell'anno 2018" dell'Associazione Valentina un Angelo per la Vita.

A ricevere l'abbraccio affettuoso da parte di tutti coloro che hanno preso parte all'annuale memorial in ricordo di Valentina Giorgione, sono state le sorelle Di Chiara di Melito Irpino visibilmente commosse.

La loro storia ha dell'incredibile

In Italia dal 2015, orfane dei loro genitori, costrette a lavorare per sopravvivere già all'età di 14 anni, come se non bastasse nell'ottobre scorso hanno avuto ancora un altro distacco pesantissimo, la perdita di una loro sorella. Da qui un gesto bellissimo, quello di donare gli organi, per fa si che la morte di Micaela non restasse vana e potesse salvare altre vite. Ma c'è di più in questa storia così dolorosa ma ricca di insegnamenti per tutti. La sorella maggiore, già mamma di cinque bambini ha deciso di portarle a vivere tutte nella stessa casa, assumendo il ruolo di tutrice. Una sorta di patto di amore e solidarietà tra sorelle, per condividere ogni cosa insieme, per non spezzare mai quel legame, ora più che mai sotto lo stesso tetto, nel ricordo dei loro genitori e di Micaela.

E' stato questo il motivo che ha spinto, Angelo Giorgione, Lucia Scaperrotta e tutto il team dell'Associazione Valentina un Angelo per la Vita ad assegnare il premio "Angelo dell'Anno 2018 alle sorelle minori per il bellissimo gesto della donazione ed un altro riconoscimento alla sorella maggiore Maria Rosa e suo marito che con grande coraggio e forza hanno affrontato ogni difficoltà della vita, senza mai mollare.

E' stata questa la pagina più bella, di solidarietà autentica di questo memorial 2018 che ha commosso davvero tutti, in una sala gremita del Grande Hotel Biffy nel ricordo di Valentina Giorgione. "Dal dolore che nasce la vita". Un'associazione che dal 2006 ne ha scritto davvero tante di pagine di solidarietà al fianco degli ultimi, spesso anche in silenzio.