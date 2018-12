Piano ospedaliero campano, c'è l'ok del Ministero De Luca in Irpinia per parlare di sanità e territorio in vista del Dea di 1°livello ad Ariano

“Dopo un lavoro di approfondimento, di discussione, di confronto serrato con le strutture centrali del Ministero, è stato approvato il Piano ospedaliero definitivo della Regione Campania.

A un decennio dal vecchio Piano che prevedeva tagli drammatici di strutture e chiusure di interi ospedali, viene approvata una programmazione ospedaliera equilibrata, seria e rigorosa che tiene conto delle esigenze dei territori e tutela fino in fondo del diritto alla salute dei nostri concittadini. Il nuovo Piano Ospedaliero, tra l’altro, prevede - come già richiesto in deroga dalla Regione ad aprile scorso, i punti nascita di Sapri, Polla e Piedimonte Matese, inseriti in Dea di I livello. Quello di ieri è un passaggio di straordinario valore che consente di definire in pochi giorni, il Piano dettagliato per l’assunzione del personale e la stabilizzazione delle centinaia di precari in attesa da anni e anni."

Ad affermarlo sul sito della Regione Campania è il presidente Vincenzo De Luca che stamane farà tappa all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, diventato ufficialmente Dea di primo livello.

"Nel corso della giornata di ieri, prima della riunione del tavolo tecnico che ha approvato il Piano Ospedaliero, si è svolto l’incontro tra la delegazione della Conferenza delle Regioni e il Ministro della Salute, in vista della riunione che ci sarà nei prossimi mesi per la definizione del Patto per la Salute che servirà a definire l’intesa tra Governo e Regioni sulla programmazione sanitaria. Nel corso dell’incontro con il Ministro, tra le varie cose, abbiamo sottolineato l’elemento di novità che la Campania ha prodotto venerdì scorso con l’invio del Piano Triennale necessario per il superamento del Piano di Rientro. In un clima di serenità e rispetto, ispirato alla concretezza e a valutazioni di merito, il Ministero si è riservato di valutare questo elemento di novità intervenuto venerdì scorso."

A fronte di questo risultato il Presidente De Luca ha rivolto il proprio ringraziamento all’intera struttura tecnica della Regione Campania, ai dirigenti delle Asl e delle Aziende ospedaliere per la collaborazione assicurata e per l’importante lavoro di svolta e riorganizzazione pienamente in corso nella sanità campana, ormai risanata sul piano finanziario.

“È acquisito, per il 2017, - aggiunge De Luca - un punteggio nella griglia Lea pari a 152 punti, che rappresenta un incremento che ha dell’incredibile di quasi 50 punti in relazione al 2015. Con questo spirito di concretezza e rinnovamento proseguirà il lavoro nei prossimi mesi, per una sanità sempre più vicina ai bisogni dei cittadini e delle famiglie”.

"Ora avanti con assunzioni e stabilizzazioni"



"È una giornata fondamentale per la sanità campana. L'approvazione da parte del Ministero del piano ospedaliero, che mancava da ben dieci anni, significa poter continuare sulla strada delle assunzioni e della stabilizzazione dei precari". Così il presidente della commissione regionale Sanità del Consiglio regionale della Campania Stefano Graziano. "Restano aperti anche i punti nascita di Polla, Sapri e Piedimonte Matese, scongiurato dunque un grave smacco alle aree interne. Mi auguro che nelle prossime settimane il Ministero sancisca ufficialmente la fine del commissariamento. In questi anni abbiamo creato tutte le condizioni per il ritorno alla gestione ordinaria e i risultati si vedono".

L'appuntamento con De Luca è alle ore 10 stamane nell'Aula Magna del Polo Ospedaliero “Sant'Ottone Frangipane” di Ariano Irpino. Convegno sul tema: “Sanità e territorio. La Regione per le aree interne: il Frangipane di Ariano Dea di I livello, quali prospettive” Dopo i saluti del Sindaco di Ariano Irpino, Domenico Gambacorta, interverranno il Direttore Generale dell'Asl, Maria Morgante e il Presidente del Consiglio Regionale, Rosa D'Amelio. Modera il giornalista Generoso Picone. Le conclusioni sono affidate al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca