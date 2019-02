In giro per il mondo, ciclisti temerari ospiti a Grottaminarda Una notte in Valle Ufita per la coppia impegnata nella traversata Germania - Singapore

Germania - Singapore, andata e ritorno in bicicletta. Hanno iniziato il loro straordinario viaggio verso Oriente a febbraio dello scorso anno dalla loro città, Colonia, hanno raggiunto il loro obiettivo, Singapore, ed ora sono sulla via del ritorno. Marcel Mub e Christina Wilden 35 e 24 anni, sono due fidanzati tedeschi protagonisti della particolare impresa. 18mila Km in bici, circa 50 km al giorno, oltre un anno per percorrerli.

Ieri sera sono arrivati a Grottaminarda. Si sono rivolti alle Forze dell'Ordine per trovare un riparo notturno ed immediatamente si è messa in moto la proverbiale accoglienza ed ospitalità della cittadina ufitana.

I giovani sono stati accompagnati dai Vigili Urbani in Municipio dove hanno conosciuto il Sindaco, Angelo Cobino, e parte dell'Amministrazione; hanno così raccontato loro, nel corso di una piacevole conversazione la straordinaria esperienza che li vede protagonisti.

Poi i Volontari della Pubblica Assistenza li hanno accompagnati presso l'Auditorium Comunale in via Carpignano, dove vi hanno trascorso la notte non prima di aver consumato un cappuccino caldo.

E questa mattina i due ciclisti, prima di ripartire in direzione Santa Maria Capua Vetere, sono ritornati in Municipio per salutare e ringraziare per l'ospitalità il Sindaco e l'intera cittadina.