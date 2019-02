Lioni-Grottaminarda: l'Irpinia unita scende in piazza Domani l'imponente manifestazione a Grottaminarda

Domani venerdì 1° marzo è in programma la manifestazione generale promossa dalle organizzazioni sindacali e dall'Ance per favorire la ripresa dei lavori e quindi il completamento della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda.

Il raduno dei partecipanti e la partenza del corteo sono previsti da via Dei Cipressi (parcheggio comunale autotreni) alle ore 9.30; successivamente si percorreranno circa 800 metri con arrivo a Piazza San Pio, (capolinea pullman).

Parteciperanno i sindaci della Valle dell'Ufita, Baronia, Valle del Cervaro da Savignano agli altri comuni confinanti con il foggiano, dell'Alta Irpinia e del resto della provincia con gonfalone e fascia tricolore e poi i referenti di diverse Istituzioni, le associazioni, e naturalmente i sindacati, le imprese e gli operai con alcuni mezzi da cantiere.

È attesa anche una corposa presenza di cittadini in considerazione dell’importanza strategica rivestita dall’opera in questione per lo sviluppo attuale e futuro delle aree interne. Da qui l'Amministrazione Comunale di Grottaminarda invita tutta la Comunità a partecipare per far sentire il proprio sostegno:

"Auspichiamo vivamente – afferma il Sindaco Angelo Cobino – la più ampia partecipazione di Istituzioni e Persone che, nel rispetto di diritti e doveri sanciti dalla Costituzione della nostra Repubblica, possano trovare giuste convergenze non solo per ribadire la validità dell'opera ma soprattutto per la rapida soluzione della ripresa dei lavori.

Per l'Irpinia, per la Campania, per l'Italia, la manifestazione di venerdì, voluta da un forte raccordo istituzionale, svolta su un tragitto che in soli 800 metri intercetta il parcheggio degli autotreni, la stazione Air (dove a giorni saranno ripresi i lavori), il casello autostradale (situato nel cuore di Grottaminarda a garanzia di tutti i viaggiatori), per ritrovarsi a piazza San Pio, rappresenta, simbolicamente, l'importanza strategica della Lioni - Grottaminarda nel punto in cui Nord e Sud ed Est ed Ovest si ritrovano per avvicinare la Nazione".