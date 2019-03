Grottaminarda, tensione al corteo ma vince il buon senso/VIDEO Alcuni operai tentano di raggiungere il casello ma c'è il blocco delle forze dell'ordine

Momenti di tensione durante la manifestazione contro lo stop ai lavori della Lioni- Grottaminarda. E’ all’altezza del casello autostradale che la protesta prende corpo. Alcuni operai e sindacalisti, chiedono di cambiare percorso. Ma c’è il blocco delle forze dell’ordine e non è consentito andare oltre.

E' l'esasperazione degli operai che rischia davvero di creare seri problemi di ordine pubblico da qui in avanti, se questa situazione non verrà sbloccata dal Governo.

Una manifestazione sindacale imponente che ha visto scendere in piazza le forze più rappresentative dell’Irpinia, a partire dai sindaci del territorio per lanciare un forte segnale al Governo.

Presenti anche gli operai dell'ex Irisbus e Novolegno. Una buona fetta dell'Irpinia è scesa in piazza in maniera determinata. Presenti fra gli altri il parlamentare di Forza Italia, Cosimo Sibilia, e il consigliere regionale Pd Francesco Todisco. Operai con i gilet arancioni, imprenditori a partire dal presidente di Confindustria Avellino Giuseppe Bruno, rappresentanti sindacali e delle associazioni di categoria, tutti i sindaci della Valle Ufita, Cervaro, Miscano, Baronia e dell’Alta Irpinia. In coda al corteo anche alcuni mezzi pesanti di proprietà delle imprese interessate da questo blocco.

Servizio d'ordine diretto dal Vice Questore del Commissariato di Polizia di Ariano Irpino Maria Felicia Salerno. Nessun disagio alla circolazione stradale verso l'A16 Napoli-Bari, sia in antrata che in uscita, grazie alla presenza dei reparti mobili in assetto antisommossa. Comprensibile l'esasperazione di molti padri di famiglia rimasti senza lavoro o in via di licenziamento, ma alla fine grazie alla mediazione tra polizia e forze sindacali è prevalso il buon senso.

E' solo l'inizio di una serie di mobilitazioni, in difesa di un'opera che deve necessariamente andare avanti. A chiederlo è l'Irpinia intera.