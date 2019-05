IIA, Lezzi a Flumeri: "Ho visto uno stabilimento che funziona" La visita del Ministro per il Sud in Valle Ufita

Le politiche del Governo a sostegno delle aree interne, il capitolo Zes e l’annosa vertenza IIA. Queste le priorità sulle quali si è concentrata l’attenzione del Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, in visita a Flumeri e Ariano Irpino.

“E’ stato un bel pomeriggio. Dall’Irpinia parte un buon messaggio, una bella accoglienza, c’è voglia di cambiamento, bisogna cambiare anche questo Comune.”

Sulla vertenza IIA: “Ci sono novità importanti e stiamo lavorando per chi deve entrare. Ho visto uno stabilimento che funziona, sta producendo autobus per Genova, altri andranno a Napoli. Per quanto riguarda le nostre competenze stiamo lavorando per rinforzarla. Rientreranno a lavoro altre 25 persone la settimana prossima. E’ questo un dato importante, si vede rosa.”

E alla domanda, De Luca dice stop alle passerelle negli ospedali, Lezzi risponde così: “Cominci lui.”

Delusione davanti ai cancelli della IIA manifestata da alcuni operai: “Apprezziamo la visita del Ministro, ma ci saremmo aspettati almeno un semplice saluto, dopo la nostra attesa. Ma noi non molleremo.”