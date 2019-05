Grillo ad Ariano: "La sanità nelle aree interne va tutelata" "L'ospedale Frangipane, rischiava di rimanere un semplice pronto soccorso. Lo abbiamo salvato"

E' arrivata poco prima delle 15.00 mostrando subito grande disponibilità e ascolto con la gente all'ingresso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane e i giornalisti.

La prima sosta con una delegazione di donne, giunte da Torre del Greco ad Ariano Irpino, per protestare pacificamente contro i silenzi e le passerelle della Regione Campania, riguardo l'ospedale Maresca. Una struttura indispensabile per la fascia costiera vesuviana, che copre un bacino di oltre 300 mila abitanti, ancora in attesa di un piano aziendale e allo stato attuale priva di servizi fondamentali.

La risposta del Ministro Giulia Grillo: "Verro a verificare di persona la situazione, è un impegno che manterrò."

Poi l'ingresso nella struttura arianese di via Maddalena. Ad accoglierla, il direttore generale Maria Morgante, il direttore sanitario Alfonso Fortunato e il primario di Cardiologia Gennaro Bellizzi. Un breve incontro in direzione sanitaria e poi la visita in alcuni reparti della struttura. Insieme al Ministro Grillo, i deputati Generoso Maraia e Michele Gubitosa e il sottosegretario Carlo Sibilia, oltre ad alcuni esponenti del Movimento. Servizio d'ordine coordinato dal dirigente del Commissariato di Polizia di Ariano Irpino Maria Felicia Salerno.

Il resoconto della visita nelle parole del Ministro: "Come ben sapete, noi come Ministero, abbiamo chiesto nella ridefinizione della rete ospedaliera, che venissero rafforzati i Dea ed è stata quindi scelta questa struttura, che rischiava di rimanere un solo pronto soccorso semplice. Ora si deve lavorare per applicare quanto individuato. E' un risultato importante per il territorio, ci sono degli impegni, dovrà arrivare la risonanza magnetica, i quattro posti di oncologia, da semplici poltrone dovrebbero diventare posti di degenza. C'è ancora un pò di lavoro da fare.

Sulla radioterapia, argomento sollevato in più occasione dal deputato arianese Generoso Maraia: "Ci sono quattro milioni di euro individuati, per questo importante servizio, il direttore generale ci ha detto che tutto è già in fase avanzata, a livello di programmazione per cui spero di venire di nuovo ad Ariano Irpino per inaugurarla."

E sull'ultimo attacco del governatore De Luca, il Ministro risponde così: "E' sempre così rilassato, non l'ho neanche visto, o meglio non ho il tempo di vedere tutti i suoi video. Dovrei smettere di fare il Ministro evidentemente. Mi è stato riferito però che parla di passerelle elettorali."

E su questo aspetto Carlo Sibilia ha affermato: "Sono altre le problematiche di cui si deve occupare De Luca. Delle sue se ne sta interessando già la Procura di Avellino."

"La sanità al momento rimane commissariata - ha concluso Grillo - ci sono i tavoli tecnici, perchè questo è un giudizio puramente tecnico, e al momento hanno ritenuto che dovrà rimanere commissariata.

C'è in atto una legge. Non possono essere contemporaneamente la figura del Commissario la stessa persona della presidenza della Regione. E' una legge e io ho chiesto semplicemente che venisse applicata. C'è poi chi peraltro con toni minacciosi, spergiuri minaccia una istituzione della Repubblica, rappresentata dalla mia persona."