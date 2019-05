Morte Corbisiero, a Domicella si vota il 14 luglio E' arrivata la comunicazione della Prefettura

Con provvedimento in data odierna, il prefetto di Avellino ha rinviato i comizi per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Domicella- gia' convocati per domenica 26 maggio 2019 - a domenica 14 luglio 2019 - con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco domenica 28 luglio 2019- a causa del decesso del sindaco- Stefano Corbisiero -unico candidato alla medesima carica alle predette consultazioni elettorali amministrative. alla votazione di domenica 14 luglio 2019 prenderanno parte gli stessi elettori iscritti nelle liste alla data della gia' convocata consultazione di domenica 26 maggio 2019. ai sensi dell.art. 71, comma 11, del d.lgs. 267/2000 si dovra procedere all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco ed a consigliere comunale, le quali, pertanto, dovranno essere presentate alla segreteria del comune di Domicella nei giorni di venerdì 14 giugno 2019 (dalle ore 8,00 alle ore 20,00) e sabato 15 giugno 2019 (dalle ore 8,00 alle ore 12,00).