Votano a 103 e 104 anni ed emozionano tutti Sfida non solo tra sindaci nella sezione 4 Calvario ad Ariano Irpino ma anche tra ultracentenarie

Lucide, determinate e ligie al dovere. Maddalena Grasso e Carmela Manna, 103 anni la prima e 104 la seconda, (a luglio ne compirà 105) hanno votato entrambe tra gli applausi nella sezione numero 4 di località Calvario, nel cuore della città.

Con disinvoltura si sono accomodate nelle cabine, schede e matita in mano per esprimere il proprio voto: "Lo abbiamo sempre fatto, è un dovere e non potevano assolutamente mancare, anche con la pioggia, siamo venute a votare." Entrambe hanno votato con le proprie mani e gambe e hanno rivolto anche un saluto ai poliziotti in servizio nella scuola Calvario.

Maddalena è andata ben oltre, dopo aver votato, ha recitato, emozionando tutti una bellissima poesia di Pietro Paolo Parzanese dal titolo: "la croce." Ascoltatela nel video, cliccando sulla foto.