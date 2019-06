Dal Sud alla Padania: emigrati arianesi vincono le elezioni Dal tricolle al successo elettorale in provincia di Milano: più preferenze del candidato uscente

Dal sud alla Padania, entrambi emigrati al nord, si ritrovano casualmente candidati nella stessa lista e vincono le elezioni comunali. E’ la bella storia di due arianesi, Iolanda Bongo (precedenza sempre alle donne) e Christian Blundo.

E’ accaduto a Colturano, piccolo comune di 2.078 abitanti della città metropolitana di Milano, che domenica 26 maggio ha visto vincere come sindaco Giulio Guala della lista “Progetto Comune-Colturano Civica”, con il 68,33% delle preferenze, pari a 714 voti contro la sfidante Marilena Dosi, sindaco uscente, della lista “Insieme per l’Unione” fermatasi a 331 voti. Ed è stata propria l’arianese Iolanda Bongo la più eletta, con 74 preferenze, seguita da Chirstian con 20. Lei sarà assessore allo sport, scuola, sociale, rapporti con il personale e lui presidente del consiglio comunale e delega all’ambiente. Una campagna elettorale made in Ariano, tant’è che hanno stampato i loro programmi, schede e foto persino sul tricolle in contrada Torana da IoStampo.

I protagonisti si sono presentati così alle elezioni:

Iolanda Bongo: 39 anni sposata con due figli di 8 e 4 anni, sposata con Giampiero Cervinaro, ex calciatore dell'Ariano, in servizio nel battaglione carabinieri di Milano. Vivo a Colturano dal 2010, sono laureata in Ingegneria Informatica e sono una Senior IT Consultant presso Multinazionale. Penso che ognuno di noi, nel limite delle proprie possibilità, debba rendersi parte attiva del proprio paese. Questo può consentire di contribuire e partecipare alle scelte che condizionano le sorti del paese e di chi ci vive, sia per la nostra generazioni che per quelle future. Nella convinzione assoluta di essere accomunati dall'obiettivo di risvegliare il nostro paese dallo stato di stallo in cui si trova da tempo, ho preso la decisione di partecipare attivamente al "Progetto Comune" affinché ciò si possa realizzare. Mi ritengo una persona volenterosa, con un forte senso civico, morale e della famiglia, che ha maturato questa decisione esclusivamente per contribuire ad avviare iniziative che portino ad un miglioramento della generale condizione in cui versa il nostro paese. Credo fortemente che un connubio di capacità, entusiasmo e collaborazione tra i membri di questo gruppo ci consentirà di fare la "differenza" per un rinnovamento concreto.

Christian Blundo: molti mi conoscono essendo il papà dei miei tre meravigliosi piccoli gemellini. La nostra “truppa”, completata (in prima posizione) da mia moglie che adoro e mi sopporta e dalla fantastica sorellina più grande, risiede a Colturano dal 2017. In passato, per lunghi otto anni, ho assunto il ruolo di Direttore di supermercato in due delle principali catene della GDO e dal 2009 ho funzioni manageriali presso un’importante multinazionale. Hobbista Apicoltore, il mio impegno è come volontario per la difesa dell’ambiente. L’idea di candidarmi a Consigliere Comunale nel comune di Colturano è maturata più di 3 mesi fa, quando ebbi modo ed occasione di avvicinarmi a persone con idee innovative e con la voglia di cambiare la situazione del nostro amato Paese. Partecipando a diversi incontri ho conosciuto persone speciali con le quali, insieme a tutta la collettività, poter collaborare per un futuro migliore. Il mio “Senso Civico” mi porta ad un atteggiamento molto puntiglioso e severo con chi amministra il bene Pubblico. La critica, quindi, è sempre necessaria, ma solo se è costruttiva e propositiva. Tuttavia, sono convinto che dovremmo capire che non tutta la politica è un male, ma esiste anche la buona politica; la politica del voler fare e dell’agire in silenzio per i propri cittadini con spirito di servizio. Sento il bisogno di donare incondizionatamente le mie capacità, il mio tempo, le mie idee, le mie passioni a tutta la cittadinanza e soprattutto ai nostri ragazzi che rappresentano il futuro della nostra Colturano. Unitamente ai miei Valori: onestà, bontà, voglia di fare, capacità, passione e amore per il mio Paese, non ho grandi aspirazioni o interessi personali se non quello di offrirmi alla Collettività con profondo e sincero desiderio di rappresentarla in consiglio comunale con la massima umiltà, disponibilità ed ascolto dei bisogni di ognuno.

Gli elettori di Colturano nelle urne hanno tributato ai due emigrati arianesi la giusta fiducia quella che va ai cittadini ben integrati, che hanno saputo conquistare la stima e pure il consenso della comunità che li ha accolti.