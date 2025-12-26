Verso Bari-Avellino: Vivarini recupera Antonucci e Castrovilli

Il Bari recupera Antonucci e Castrovilli per la sfida contro l'Avellino. Indisponibile, invece, Darboe con l'assenza di Dorval, impegnato in Coppa d'Africa con l'Algeria. Sono 26 i convocati biancorossi per la gara di domani (ore 19.30) al "San Nicola".
I calciatori a disposizione di Vivarini
Portieri: 1 Pissardo, 12 Marfella, 31 Cerofolini
Difensori: 3 Burgio, 13 Meroni, 15 Kassama, 23 Vicari, 24 Dickmann, 25 Pucino, 30 Mane, 43 Nikolaou, 76 Mavraj
Centrocampisti: 4 Castrovilli, 8 Pagano, 16 Antonucci, 18 Maggiore, 27 Braunoder, 29 Verreth, 32 Colangiuli
Attaccanti: 9 Gytkjaer, 10 Bellomo, 11 Moncini, 17 Rao, 20 Pereiro, 21 Partipilo, 99 Cerri