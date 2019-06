Hashish, coca e telefonini in carcere. Sequestri ad Ariano Fattorello, del Sappe: agenti sempre in prima linea, nonostante le carenze

Cento grammi di hashish e quindici di cocaina oltre a due telefoni cellulari ritrovati e sequestrati in un’operazione dagli agenti della penitenziaria in servizio al carcere di Ariano Irpino.

A darne notizia è la Segreteria Nazionale del Sappe Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Il segretario nazionale Emilio Fattorello in una nota descrive quanto accaduto nel Carcere di Ariano Irpino, dove la Polizia Penitenziaria in servizio ha proceduto a un sequestro di un quantitativo di droga e cellulari. Il Personale impegnato in una operazione di polizia finalizzata ad attività di controllo e alla prevenzione di traffici illeciti in Istituto di oggetti non consentiti e sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto e proceduto al sequestro di ben 100 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina. Insieme alla droga, sono stati rinvenuti anche due telefoni cellulari funzionanti di piccole dimensioni.

La brillante azione posta in essere dalla Polizia Penitenziaria ancora una volta testimonia la grande professionalità nonché il senso del dovere dei baschi blu che nonostante le mille difficoltà quotidiane del proprio servizio riescono, anche in sotto organico e con carenza di mezzi, a garantire la legalità nell’Istituto penitenziario del Tricolle. Questa operazione segue di pochi giorni altro intervento posto in essere per controllare un azione rivoltosa dei detenuti che poi si è conclusa con l’individuazione e

l’allontanamento di una decina di soggetti facinorosi che hanno cercato di destabilizzare l’ordine e disciplina interna.

Il Sappe esprime il proprio compiacimento al Personale della Polizia Penitenziaria di tutti i ruoli che opera nel Carcere di Ariano Irpino e nel contempo invita la Direzione dell’Istituto a promuovere la dovuta azione per riconoscere le ricompense previste dal Regolamento del Corpo per il lodevole servizio prestato e gli obiettivi raggiunti negli ultimi tempi.