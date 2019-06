Strade invase da erbacce, perdite di acqua e buche in Irpinia Appello urgente alla Provincia di Avellino e Alto Calore

Una situazione così precaria in Irpinia non si ricorda da anni. Gran parte delle strade provinciali letteralmente invasa da erbacceche hanno sommerso guard rail, segnaletica e incroci. Un vero e proprio pericolo per gli automobilisti in transito.

Nell'arianese le situazioni più critiche lungo il tratto viario che da Flumeri porta a Villanova del Battista, in località Casone, Orneta, Masciano, Cerreto; e lungo la provinciale che da Ariano porta a Zungoli e sulla 414 da Ariano a Montecalvo. Ci sono stati anche incidenti dovuti alla presenza di erbacce e arbusti e alla scarsa visibililità.

Vi sono poi le perdite di acqua: se ne contano quasi una decina solo sulla provinciale 414 da Cupamorte ai confini con Montecalvo Irpino; e le buche, insidiosissime, già causa di richiesta risarcimento danni.

Una domanda: fino a quando tutte queste zone dovranno rimanere così? Fanno parte anche loro della viabilità provinciale?

In località Cariello, ad Ariano, stessa situazione: "Qui la strada si sta chiudendo - ci dice una donna -, tra un po' le erbacce le dovremo spostare con le mani, per passare. Noi trascurati da sempre, qui giù."