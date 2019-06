Karate, Ariano vola a Bratislava. Gli auguri di Enrico Franza Convocazione nella nazionale italiana di Karate

Convocazione nella nazionale italiana di Karate per Amedeo Iacobacci 8 anni, Riccardo De Gregorio 8 anni, Fernanda Lo Conte neo campionessa italiana 10 anni, Michelle La Luna 12 anni, Simona Iannarone vice campionessa italiana 17 anni, Gianluigi Lamanna vice campione italiano 18 anni.

E' un traguardo straordinario e prestigioso che arriva dopo le avvincenti gare che hanno visto protagonista positivamente la Sun Shine Kan del presidente Giovanni Ronga e del maestro Antonio Salza. Siamo all'atto finale, il campionato del mondo di Karate a Bratislava in Slovacchia dal 20 al 23 giugno.

I ragazzi porteranno in alto il nome di Ariano e ieri pomeriggio sono stati salutati durante gli allenamenti di rifinitura dal sindaco Enrico Franza, il quale ha formulato loro i migliori auguri. "Una bella notizia per la nostra città, seguiremo con attenzione ed emozione qustro straordinario avvenimento. Siamo orgogliosi come amministrazione di questa partecipazione in Slovacchia dei nostri validi atleti. Un augurio a tutta la società, ai ragazzi e alle loro famiglie."