Visita ispettiva in carcere ad Ariano da parte della Cgil Fp Situazione esplosiva all'interno del penitenziario arianese, agenti sotto stress

Visita ispettiva in carcere da parte della Cgil Funzione Publlica, rappresentata nella struttuta arianese in maniera come sempre attenta da Luciano Mastrangelo.

La delegazione composta dal segretario generale Fp Cgil di Avellino Felicia Morsa, dal coordinatore regionale della Campania Orlando Scocca farà tappa nel penitenziario di via Cardito ad Ariano Irpino, venerdì 21 giugno alle ore 10.00. Verrà effettuata una visita sui luoghi di lavoro per analizzare una serie di problematiche piuttosto serie che interessano il settore della Polizia Penitenziaria.

"L'attuale gestione delle risorse umane - spiega il sindacato - sta causando disagio psicofisico al personale una filosofia gestionale che è da ricercare come la causa di una forma diffusa di malumore nonché di una concitata condizione di "Stress", il modo in cui vengono organizzati i turni di lavoro con una palese violazione delle norme vigenti normative di cui l'accordo quadro nazionale del corpo di Polizia Penitenziaria, iniquità di trattamento, violazione del criterio dell'uguaglianza di posizione e di attitudine professionale, delle pari opportunità, nonché le previste e necessarie eque condizioni lavorative.