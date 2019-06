Accesso negato alla Cgil nel Carcere di Ariano: niente visita Morsa e Scocca: "Quanto accaduto è di una gravità assoluta, abbiamo informato Roma"

“Un evento del genere non era mai accaduto finora, a livello nazionale. Ci hanno negato ogni tipo di rapporto, riservandoci un trattamento a dir poco deplorevole. Eppure la visita delle delegazioni sindacali è prevista da contratto.”

E’ profondamente amareggiata Licia Morsa segretario generale della Funzione Pubblica Cgil di Avellino insieme al collega Orlando Scocca coordinatore regionale dello stesso sindacali ai quali è stato negato ogni tipo di ispezione e colloquio da parte della direzione della struttura penitenziaria arianese.

“E’ la prima volta che accade un evento del genere avevamo preannunciato la visita e il provveditore ha inviato una avviso alla direttrice ma all’ingresso non abbiamo trovato né il direttore né il comandante.

Nessuno è stato in grado di dirci dove andare e con chi parlare, siamo profondamente delusi di questo trattamento, abbiamo informato i nostri vertici a Roma, ma non molleremo, torneremo presto in visita in questo istituto per analizzare le problematiche esistenti, che risultano essere molto gravi.”

Un detenuto napoletano napoletano in uscita dal cancello accanto a moglie e figli: "Lì dentro è un inferno, non funziona nulla, fate qualcosa."