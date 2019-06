Ruota panoramica e giochi, Bimbo Days Avellino è tutto pronto Cambia l'orario pomeridiano.Costi e biglietti gratis, l'Acli precisa i particolari del regolamento

Domani sabato 22 e domenica 23 giugno in Piazza Libertà e Piazza Garibaldi dalle 9.30 alle 12 e dalle 16,30 alle 21.30 si terrà l’evento promosso dalle Us Acli ed ideato da Sergio Trezza con il patrocinio della Provincia e del Comune di Avellino, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Moscati e l’Associazione Minori in Primo Piano Onlus Odv, l’evento Bimbo Days e Avellino Fantasy. Parte del ricavato dei due giorni di eventi, sarà destinato all’acquisto di materiale per i bambini dei reparti di Pediatria, Neuropsichiatria infantile e Genetica medica dell’Ospedale Moscati di Avellino – costo del biglietto e 5,00 intera giornata.

L’Us Acli di Avellino, a seguito di segnalazioni pervenute da cittadini presso la sede Provinciale di biglietti omaggio erogati dai commercianti di Avellino per la manifestazione Bimbo Days del 22 e 23 Giugno, precisa che quei biglietti, riguardanti solo la giornata di sabato, sono stati assegnati ad un prezzo agevolato alla UNICOMM di Avellino per consegnarli alle famiglie disagiate o alle associazioni che si occupano di problematiche affini.

I biglietti, venduti a prezzo pieno, possono essere acquistati presso la biglietteria nei giorni della manifestazione oppure presso le rivendite autorizzate: Punto Contabile in Piazza Garibaldi, Tabacchi ed Edicola in Piazza Libertà.