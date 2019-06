Ecco la nuova sfida per le aree interne e i piccoli comuni Un nuovo soggetto economico, l'impresa di comunità

Un nuovo soggetto economico per le aree interne e i piccoli comuni. L’impresa di comunità per la comunità”, questo è il tema proposto dai Popolari per presentare il disegno di legge regionale promosso da Maria Ricchiuti in materia di cooperative di comunità.

Si tratta di un modello di impresa sociale, antico e attuale allo stesso tempo, nel quale la natura di impresa si incrocia con la risposta ad un bisogno della comunità organizzata dalla comunità stessa.Concretamente può essere una straordinaria occasione per i comuni delle aree interne, nelle quali l’impresa di comunità può essere una soluzione per servizi che secondo le logiche tradizionali non trovano sempre sostenibilità economica, oltre a essere la formula per servizi innovativi capaci di generare valore sociale e nuova occupazione.

L’incontro si svolgerà il prossimo 25 giugno prossimo alle ore 17,00 presso il Carcere Borbonico di Avellino.

Interverranno per i saluti Gennaro Scognamiglio, Presidente regionale Unci, Antonio Borea, Presidente regionale Confcooperative, Anna Ceprano, Presidente regionale Legacoop, Francesco Tedesco, Presidente ordine dei commercialisti, e Gianluca Festa, sindaco di Avellino. A seguire, Roberto Del Grosso, sindaco di Roccabascerana e Angelo Moretti, referente Piccoli Comuni del Welcome, discuteranno di alcuni casi concreti, Maria Ricchiuti e Vincenzo De Bernardo, direttore di Confcooperative Federsolidarietà, discuteranno della nuova legge regionale. Le conclusioni sono affidate a Giuseppe De Mita e Carlo Borgomeo Presidente di Fondazione con il Sud. A moderare i lavori sarà Generoso Picone.