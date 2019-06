Avellino piange Luigi Tedesco: "Amava il Lupo immensamente" Il cordoglio

Lutto ad Avellino per la morte di Luigi Tedesco, padre del caro Mario, che lascia un vuoto enorme nella vita di tanti. Il dolore scorre sul web. I social sono inondati da foto e ricordi di una animo gentile e garbato, che condivideva con tanti la sua passione per la squadra del cuore, per i soui colori, il bianco e il verde.

«Purtroppo ci ha salutato Luigi Tedesco, padre di Mario. Quante volte l'avete incontrato per strada! Il signor Luigi era un innamorato del lupo. Era tifosissimo dell'Avellino. Non parlava ma con i suoi gesti si faceva capire alla perfezione. Che la terra ti sia lieve, signor Luigi!», annota Massimo a ricordare l'uomo e il tifoso. Il garbo e la gentilezza restano la grande lezione di vita di un uomo tanto semplice quanto profondo conoscitore del territorio. Il calcio, la sua grande passione. Amava comunicare con tutti, con i suoi modi unici e gentili i suoi quesiti, le sue idee sul calcio locale. Condoglianze alla famiglia per questa dolorosa scomparsa.