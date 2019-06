Auguri al professore Carmine Malzoni. "Luminare sempre umano" Il compleanno del professore, i messaggi delle sue care pazienti

Tanti auguri al professore Carmine Malzoni, che oggi compie gli anni. Luminare della ginecologia internazionale, esempio di medico sempre al servizio delle persone, il professore Carmine Malzoni sta festeggiando con i suoi familiari il suo compleanno. La foto postata da suo figlio, il professore Mario Malzoni, sta raccogliendo migliaia di like e commenti festosi. Al grande professore gli auguri cari di migliaia di mamme, papà e neonati venuti alla luce con un grande pioniere della medicina di alta specializzazione, che ha reso Avellino punto di riferimento per la ginecologia in tutta Italia. La scuola di medicina napoletana, gli studi, la lezione di un medico sempre in prima linea. Il suo modo di lavorare, la straordinaria bravura hanno sempre reso straordinaria la sua carriera. Un tributo di gratitudine enorme quello da sempre attestato nei suoi confronti da migliaia di persone.

I messaggi impazzano sul social."Auguri dott.Carmine che persona squisita! l'unico che sapeva dirmi le cose senza farmi piangere". Scrive una sua paziente. "Ha fatto nascere la mia piccolina", ricorda un'altra signora in un post. Insomma, festa grande in casa Malzoni per il compleanno di un medico autentico e appassionato della sua missione, che ha sempre messo al primo posto i suoi pazienti, prestando un servizio unico e indispensabile.