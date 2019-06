Piazza Kennedy, gli impegni del sindaco su monumento e casetta Festa intanto aspetta la proclamazione attesa per venerdì

L'occasione è stata la Festa della Marina e il 40esimo anniversario della realizzazione del monumento ai caduti del mare nel parco urbano di piazza Kennedy. Il sindaco eletto di Avellino Gianluca Festa prende i primi impegni sul degrado del monumento in preda all'incuria e alla sporcizia e sull'apertura della casetta di vetro che, a distanza di 10 anni dalla sua realizzazione, resta ancora chiusa.

“Saremo intransigenti con chi imbratta monumenti storici, non escludiamo l'installazione di telecamere di videosorveglianza in questo parco. Per quel che riguarda la casetta destinata a bar sarà uno dei miei primi atti in giunta, questi ritardi non sono più tollerabili”. Festa intanto aspetta ancora l'insediamento e la proclamazione che, salvo anticipi, dovrebbe avvenire venerdi e conferma buona parte dei nomi che circolano per la sua giunta: Basile, Nargi, Luongo, Giacobbe, Maggio più gli esperti e i consulenti tecnici.

Una cerimonia quest'anno sentita ancor di più dai marinai di Avellino coincisa con il 40° anniversario della realizzazione del monumento ai caduti Dopo il raduno dei partecipanti c'è stata la deposizione della corona di alloro dinanzi al monumento e la santa messa all'aperto.