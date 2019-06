Lavori notturni sull'A16: scattano i provvedimenti di chiusura La comunicazione di Autostrade per l'Italia

Sulla A16 Napoli-Bari, in vista di una serie di lavori di manutenzione, già programmati, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di oggi lunedi' 24 alle 06:00 di domani martediì 25 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

"Chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, verso Canosa. La stazione di Avellino est sarà chiusa, in entrata verso Canosa. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, si consiglia di seguire le indicazioni per Foggia/Benevento e immettersi sulla SS 7 Nazionale delle Puglie, in direzione di Benevento con rientro, sulla A16, alla stazione autostradale di Benevento, in direzione di Canosa; sara' chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Benevento, verso Napoli. La stazione di Grottaminarda sara' chiusa, in entrata verso Napoli." Lo comunica Autostrade per l'Italia.