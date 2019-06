Ztl e Universiadi, modifiche al traffico Tornano off limits via Zigarelli e Via Malta

Ztl e Universiadi, nuove modifiche alla viabilità in città. Da stamattina saranno riattivate nuovamente le Ztl, le Zone a Traffico Limitato, in due traverse di Corso Europa, via Zigarelli e via Malta. Il primo impianto di rilevazione sarà praticamente sempre attivo, mentre il secondo rispetterà i seguenti orari: dalle 0:00 alle 8:00, dalle 9:30 alle 13:00 e, infine, dalle 17:00 alle 24:00. E cambierà la circolazione e la sosta in alcune aree a ridosso dello stadio Partenio-Lombardi e del PaladelMauro in occasione dello svolgimento delle Universiadi. Anche il mercato bisettimanale nel piazzale del Partenio sarà sospeso per due settimane.

Di seguito le due ordinanze del Comando di Polizia Municipale:

http://www.comune.avellino.it/pdf/pmordinanze/pm_653_20190624.pdf

http://www.comune.avellino.it/pdf/pmordinanze/pm_652_20190622.pdf