Universiadi,stop al Mercato nel piazzale dello stadio Partenio Si cerca una location alternativa: stamane sopralluogo a Rione Valle

Ultimo giorno di mercato ad Avellino, poi via le bancarelle dei commercianti ambulanti per le Universiadi dal piazzale dello stadio Partenio-Lombardi. Una rivoluzione per la città di Avellino, tra polemiche e proteste. Intanto stamane ci sarà un sopralluogo dei vigili urbani, coordinati dal Comandante Michele Arvonio, nel rione Valle. Si punta a delocalizzarlo per consentire agli ambulanti di continuare a lavorare.

Lo stesso numero uno dei caschi bianchi ha incontrato l’associazione nazionale ambulanti per fare il punto sul caso Mercato, che da oggi per le prossime quattro settimane dovrà salutare la piazza dello stadio Partenio, storica sede della manifestazione commerciane dal grande appeal per lo shopping a prezzi contenuti di abbigliamento. alimenti e altri generi in città. Un punto di riferimento per tantissimi utenti, che ogni martedì e sabato raggiungono il capoluogo irpino da tutta la provincia. Intanto venerdì si insedia il nuovo sindaco Gianluca Festa da sempre attento ai problemi della città. Se il trasferimento del Mercato per ragioni logistiche si motiva necessario per le Universiadi, dall’altro c’è il malcontento dei cittadini per una piccola rivoluzione che andrebbe a minare le piccole ma preziose abitudini del capoluogo, della sua gente.