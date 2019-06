Iannace: "Nuovo tassello per la tutela della salute e lavoro" In Regione Campania, la legge sulla riduzione dalle esposizioni al gas Radon

“Aggiunge un ulteriore tassello alla tutela della salute dei cittadini campani, in particolare alla comunità scolastica. ? un ottimo testo”. Il consigliere regionale Carlo Iannace commenta così la legge “norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso”, approvata nella seduta odierna del consiglio regionale della Campania.

“Questo tipo di leggi non solo contribuiscono alla tutela della salute e ad una maggiore conoscenza dei rischi dal punto di vista ambientale su tematiche non sempre note ai cittadini, ma creano anche nuove possibilità occupazionali e quindi nuove competenze”.