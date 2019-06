Navigator, ecco i nomi dei 3mila vincitori del concorso Gli elenchi regione per regione

Pubblicati i vincitori del concorso per diventare uno dei 2.980 navigator che supporteranno i centri per l'impiego nelle attività previste dal Reddito di cittadinanza. Le graduatorie sono «disponibili a quattro giorni dalle prove», che si sono svolte a Roma dal 18 al 20 giugno, sottolinea Anpal servizi, pubblicando sul proprio sito Internet il link per gli elenchi dei vincitori e le graduatorie degli idonei, per ciascuna provincia (clicca qui per consultare l'elenco regione per regione).

Hanno superato la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 60 su 100. Dagli esiti risultano vincitori 2.978 candidati, con una copertura a -2 determinata dalla provincia di Alessandria dove, appunto, mancano due posti da coprire.