Caldo,domani è allerta in Campania."Bere tanto e cibo leggero" Negli ospedali pronta la task force per i possibili colpi di calore e i tanto temuti collassi

Bollino arancione per il caldo a Napoli giovedì: l'allerta arriva dal ministero della Salute nel bollettino sulle ondate di calore.

Napoli non sarà la peggiore città, per quanto riguarda il caldo.

L'allarme, infatti, per giovedì riguarda principalmente sei città italiane: Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti, Roma. In questi capoluoghi sarà un giorno da bollino rosso (livella di allerta 3, il più alto) che «indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche», sottolinea il ministero della Salute nel bollettino sulle ondate di calore.

Napoli rientra nel lotto delle 16 città con bollino arancione (livello di allera 2) che comprende Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. Ma farà molto caldo anche in tutto il resto della regione. "Bisogna attrezzarsi -spiega la dottoressa Amitrano, dirigente del reparto di medica interna -. Consigliamo sempre di non uscire nelle ore più calde del giorno, di consumare pasti freschi, leggeri e non troppo abbondanti. Bisogna bere molta acqua e indossare capi di cotone e leggeri. Si tratta di piccoli accorgimenti da seguire per evitare collassi e colpi di calore".