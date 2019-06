Moscati, Librarsi: una biblioteca nel nome di Antonia Nel reparto di oncologia un polo per trovare lettura, sollievo e speranza

Una biblioteca speciale al Moscati, in memoria di Antonia De Angelis. “Librarsi” è il progetto di Ada Maria De Angelis in memoria di sua sorella Antonia, scomparsa prematuramente a 25 anni. Libri per alleviare la sofferenza nel reparto di oncologia, una iniziativa importante per chi affronta dolorosi e difficili percorsi di cura. Oggi l’inaugurazione della biblioteca al Moscati. “Librarsi: libri in corsia” questo il titolo del progetto nato, come ha spiegato Ada Maria De Angelis: “in un giorno di sconforto – l’anniversario del sesto mese dalla morte di Antonia – ha pensato a come “poter onorarne la memoria e non rendere vana la scomparsa della sorella”. Ha ricordato quando Antonia “passando ore ed ore di attesa nel reparto, si lamentasse della mancanza di libri e di musica e di quanto odiasse i continui discorsi dei pazienti sulle loro malattie”.

Dunque un libro di speranza per chi combatte, aspettando la propria seduta di chemioterapia. Un momento particolarmente delicato che tante persone affrontano da sole. L’ansia e la paura, senza alcun conforto. In momenti simili, dove tutto sembra appeso a un filo, un libro può rappresentare una straordinaria isola di sospensione dalla realtà, per sperare, evadere e alleviare il proprio profondo stato di sofferenza. “Così – continua Ada – ho voluto realizzare qualcosa che avrebbe tanto voluto lei. Antonio sarebbe stata felicissima”.Così è nato il progetto “Librarsi” dove chiunque potrà donare un libro che farà parte della biblioteca all’Ospedale Moscati. Per poter aiutare Ada e diffondere l’iniziativa, basta donare dei libri dal lunedì al venerdì presso la sede di Csv Irpinia Solidale in Corso Umberto 109 ad Avellino. Per ora sono stati raccolti circa 250 libri ma la bilbioteca grazie a tutti potrà essere più grande e più ricca.