"Incontriamoci, no alle diseguaglianze, si alle differenze" Si conclude il progetto Acli ad Avellino

Anche quest'anno le Acli di Avellino, hanno trattato sotto differenti prospettive il tema delle diseguaglianze.

Diversi i settori di intervento, che vanno dall'attivazione di uno sportello di orientamento al territorio per le minoranze, all'organizzazione nei contesti educativi di incontri di sensibilizzazione sui temi dell'antidiscriminazione, a giornate di formazione sull'importanza del recupero e redistribuzione di generi di prima necessità.

In continuità con le progettazioni attivate negli anni precedenti, tutti coloro che a vario titolo si percepiscono come "diversi", vittime di intolleranza e in condizione di povertà, hanno trovato accoglienza partecipe e disponibilità per la fruizione di servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari pubblici e privati.

Per favorire, poi, lo sviluppo e la maturazione di atteggiamenti e opinioni orientati all'apertura e alla non violenza, e nella convinzione che partendo dal basso, dai bambini, la formazione possa portare i suoi frutti migliori, psicologhe e psicoterapeute hanno incontrato gli studenti di alcuni Istituti scolastici di Avellino, Sant'Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino, realizzando veri e propri percorsi formativi, che hanno previsto tra l'altro testimonianze, racconti e storie di vita, di richiedenti asilo residenti sul nostro territorio per rendere l'esperienza dell'altro fatto concreto, tangibile ed empaticamente condiviso.

Fine ultimo di ogni intervento è stata la solidarietà sociale e la tutela del diritto dell'individuo in quanto tale, destinatario ultimo e privilegiato.

"In un'epoca povera di risorse, in cui si registra l'aumento dei fenomeni di intolleranza e in cui ognuno cerca di affermarsi a discapito dell'altro, è importante afferma la vicepresidente delle Acli Irpine Mariangela Perito -riconoscersi come persone, portatrici ognuna di esigenze e bisogni unici, per riscoprire il valore fondamentale del rispetto e della dignità umana".

Nel mondo odierno, dove a volte fa più voce l'indifferenza, il protagonismo politico e l'accusa, è fondamentale sensibilizzare i cittadini, le Istituzioni tutte ad azioni concrete, come quelle messe in campo, di prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza.