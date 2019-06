Festa grande a San Tommaso, la preside va in pensione Tributi di stima e affetto per la dottoressa Gargiulo, esempio di preside vera

È arrivato il momento della sospirata pensione per la dirigente dell'istituto comprensivo San Tommaso- Francesco Tedesco, la dottoressa Immacolata Gargiulo .Tutto è pronto alla scuola Media di San Tommaso per salutare la dirigente con una cerimonia che avrà inizio alle ore 18 di venerdì 28 giugno.

Saranno presenti i docenti dell'istituto comprensivo,il personale amministrarivo e ata, i membri del consiglio d'istituto, ispettori tecnici dell'associazione nazionale dirigenti scolastici (Andis) il provveditore Rosa Grano.

Una cerimonia in grande stile con l'orchestra di San Tommaso Francesco Tedesco a salutare con affetto la dirigente, nonché ex alunni per testimoniare il suo impegno e il suo amore per la scuola.

Gli ultimi 7 anni del suo lavoro li ha svolti in questo istituto comprensivo. Anni non sempre facili ma in cui ha messo Professionalità impegno e cuore pet risollevare le sorti della scuola che attraversava un momento non facile.