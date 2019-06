Saldi, sabato si parte. Sconti in anticipo per fare incassi La Campania sfrutta le Universiadi

I saldi estivi in Campania partiranno sabato. La regione Campania gioca di anticipo rispetto al resto dell’Italia in previsione dell’inizio delle Universiadi e dell’arrivo di un elevato flusso di turisti sul territorio.

I saldi estivi 2019 a Napoli e in Campania iniziano sabato 29 giugno, in anticipo rispetto alle altre regioni d'Italia. Una buona notizia, che arriva decisamente a sorpresa, per coloro che aspettavano l'inizio degli sconti estivi per dedicarsi allo shopping. Inizialmente l'inizio delle svendite era previsto per il primo weekend di luglio, sabato 6 per la precisione, più o meno in concomitanza con le altre regioni. A deciderlo, con Decreto Dirigenziale della Giunta numero 206 del 24 giugno 2019, è stata la Regione Campania.

Le svendite termineranno 60 giorni dopo, quindi il 29 agosto.

A Napoli saldi anticipati per le Universiadi 2019

Come detto, dal 3 al 14 luglio, Napoli e molte altre città della Campania ospiteranno le Universiadi 2019, ovvero i Giochi olimpici che, come suggerisce il nome, sono riservati agli atleti universitari. Una occasione preziosa per fare affari in tutta la regione.