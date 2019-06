Priolo saluta la città: mi sono sentito a casa 106 delibere approvate nei 7 mesi di governo

«Ho trovato una comunità che mi ha fatto sentire a casa. Ho trovato un’amministrazione che ha tanti problemi ma abbiamo cercato di affrontare tutte le problematiche». Il commissario Straordinario del comune di Avellino Giuseppe Priolo saluta la città dopo sette mesi di governo. Questa mattina attraverso una conferenza stampa ha ringraziato tutta la sua squadra e la stampa.

«Quando si va via sicuramente si ha la percezione che si volevano completare alcune cose messe in campo e che il tempo non lo ha consentito. Sono 106 le delibere approvate con i poteri del Consiglio Comunale, 100 le delibere con i poteri della Giunta, 17 le ordinanze, 44 direttive commissariali, 15 regolamenti approvati e solo nella giornata di oggi sono stati approvate altre 16 delibere.

Ho solo fatto il mio dovere, nulla di straordinario - ha continuato Priolo - abbiamo solo cercato di dare risposte.

Questa esperienza ha segnato tutti noi. E ci sentiamo tutti avellinesi, quindi sempre pronti a dare una mano al primo cittadino. Ho saputo che conosce già bene la macchina comunale, e questo è un grande vantaggio.

Al tavolo, oltre al commissario e ai sub commissari, Silvana D’Agostino e Francesco Ricciardi, anche il segretario comunale, Vincenzo Lissa, i dirigenti, Gianluigi Marotta e Luigi Cicalese e il comandante della polizia municipali, il colonnello Michele Arvonio.