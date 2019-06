Città dell’Olio della Campania: squadra al completo Eletti all’unanimità i tre nuovi vice coordinatori regionali

La squadra del Coordinamento regionale delle Città dell’Olio della Campania cresce. La rosa dei rappresentanti eletti nella governance dell’organo direttivo delle Città dell’Olio della Campania è stata decisa con votazione unanime nel corso dell’assemblea dei soci campani che si è riunita sabato 15 giugno a Benevento presso la sede della Provincia alla presenza del presidente dell’Associazione nazionale Città dell’Olio Enrico Lupi e del direttore Antonio Balenzano.

Nell’occasione i rappresentanti dei Comuni Città dell’Olio presenti - Flumeri, San Lorenzello, Campagna, Oliveto Citra, Venticano, Zungoli, Anacapri e Lapio con delega - hanno eletto i tre Vice Coordinatori: Pasquale Di Meo Assessore del Comune di San Lorenzello (Vice Coordinatore Vicario), Pasquale Caruso Vice Sindaco del Comune di Zungoli, Adele Amoruso Assessore del Comune di Campagna che insieme al coordinatore Nicolino del Sordo compongono la governance dell'organo di rappresentanza regionale della grande rete dei 325 territori olivetani italiani

“Sono molto orgoglioso della squadra che si è appena formata - ha dichiarato il neo coordinatore eletto Nicolino del Sordo - con il supporto dei miei colleghi rappresenterò le 17 Città dell’Olio campane negli organi dell’Associazione nazionale. La strada è tracciata, negli anni scorsi abbiamo messo appunto una serie di azioni sinergiche e concrete per la valorizzazione del nostro patrimonio olivicolo e la diffusione della cultura olivicola.

L’ultima iniziativa che ci ha visti protagonisti in ordine di tempo, è stata la partecipazione al Concorso nazionale “Olio In Cattedra” dove la Campania si è particolarmente distinta, vincendo il primo premio nella sezione ArgrOIl con il progetto “Voglio – Resilenza Irpina” ideato e realizzato dalla classe III AA - Servi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale dell’ISS “De Gruttola” di Ariano Irpino, e la medaglia di bronzo per l’etichetta della bottiglia di olio realizzata dalla classe V di Carife, al Concorso BImbOIl. Nel futuro del nostro coordinamento ci sono altre importanti iniziative come la partecipazione alla Camminata tra gli Olivi 2019, un progetto di promozione del turismo dell’olio in cui crediamo molto”.

Nell’occasione il coordinamento regionale delle Città dell’Olio della Campania ha voluto omaggiare il presidente Lupi e il direttore Balenzano con un piatto di ceramica su cui è stato dipinto a mano il logo del 25esimo anniversario della nascita dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio che sarà celebrato a fine novembre con un grande evento a Siena.