Farmacie rurali: accordo in Regione Campania Iannace: "Intervento che combatte la desertificazione delle aree interne"

Firmato questa mattina a Palazzo Santa Lucia l’accordo quadro con le organizzazioni di categoria dei farmacisti per la disciplina dell’incentivo alle farmacie rurali, derivante dall’approvazione in Regione Campania di un decreto contenente il “Progetto sperimentale per le farmacie rurali sussidiate”, a favore delle aree svantaggiate dove operano decine di farmacie rurali.

“Un grande passo che esprime la volontà di essere presenti sui territori dei piccoli comuni e dare importanza alle aree interne - ha dichiarato il Consigliere regionale Carlo Iannace -. Secondo i dati Federfarma Campania nella provincia di Avellino sono più di cento le farmacie rurali, mentre a Benevento sono il 70% del totale. Con l’accordo sottoscritto questa mattina, la Regione Campania decide di incrementare non solo il sostegno economico alla rete delle farmacie rurali, ma dà loro maggiori risorse, promuovendo lo sviluppo di interventi socio-sanitari riconducibili all’attuazione della farmacia dei servizi”.

“Un intervento importante - conclude Iannace - che rappresenta la possibilità di evitare la desertificazione che interessa le aree interne e di garantire agli abitanti gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini, affinché la qualità di vita sia migliore”.