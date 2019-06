Buche,dossi,marciapiedi sconnessi. "Cadute e disagi.Ora basta" Emergenza in via Carducci. Ma il disagio viene segnalato da più punti della città di Avellino

Camminare in auto o a piedi ad Avellino è diventato un rischioso percorso ad ostacoli. C'è chi racconta di essere finita al pronto soccorso per rovinose cadute tra marciapiedi dissestati, avvallamenti in strada e disagi. La situazione in via Carducci è disastrosa. Cittadini sul piedi di guerra per una strada e per i percorsi a piedi diventati un'avventura costellata di ostacoli. "Sono caduta passeggiando, ho riportato una lesione alla rotula per essere caduta. Non si può andare avanti così. Negli ultimi sei anni la situazione è degenerata oltremodo" (clicca e segui servizio andato in onda su 696 tv Ottochannel, ndr), racconta esasperata una signora. L'asfalto di via Carducci è diventato un percorso difficile per auto e motorini in marcia. Avvallamenti profondi, dossi a sorpresa rendono il transito difficile tra traffico congestionato e nuovi spartitraffico che sembrano rendere oltremodo la difficile la vita a chi si sposta in auto. I percorsi a piedi? Ancora più difficili soprattutto per anziani, persone in carrozzina e mamme a spasso con bimbi in passeggino. Tutta colpa di tratti sconnessi e rampe bloccate dalla sosta selvaggia. Anche la dottoressa Simona Sabato, della storica Farmacia del posto, commenta amaramente il degrado della strada. “I miei clienti si lamentano spesso. Serve un intervento deciso per riassettare i percorsi per cittadini a piedi e in auto. Non si può vivere in una città in cui anche solo camminare diventa un rischio”.

Nel giorno dell'insediamento della nuova amministrazione gli avellinesi invocano lavori definitivi che riescano a riqualificare strade e marciapiedi di una città colabrodo.