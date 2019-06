Bagno di folla ad Ariano per la festa di Enrico Franza/VIDEO Festeggiamenti fino a notte fonda, da Avellino è giunto anche il sindaco Gianluca Festa

Oltre 3000 persone lungo il corso e in Piazza Plebiscito, per festeggiare l’elezione del sindaco Enrico Franza ad Ariano Irpino, a pochi giorni dall’insediamento del primo consiglio comunale e dalla composizione della giunta.

Una bagno di folla, tra musica, stand gastronomici con il coinvolgimento dei vari agriturismi, una scelta rivelatasi azzeccata e negozi aperti, stile notte bianca. Un’organizzazione davvero impeccabile, curata nei minimi dettagli, cha ha visto attivamente partecipi anche i commercianti.

A sostegno del primo cittadino arianese, Umberto Del Basso De Caro, Francesco Todisco ed Enzo Maraio. Festa nella Festa. Sul tricolle anche il neo sindaco di Avellino:

“Sono qui per onorare la vittoria di Enrico Franza, con lui comincia una stagione nuova, anche rispetto alla politica irpina. La mia vittoria, quella di Enrico, di Girolamo Giaquinto, Vittorio D’Alessio, hanno rappresentato un ricambio generazionale per l’Irpinia. Ora dobbiamo fare rete a prescindere dalle appartenenze partitiche. Ognuno di noi, rappresenta il cuore delle proprie comunità. Ora bisogna anche agire sull’intero territorio provinciale, per rilanciate la nostra grande Irpinia.”

Umberto Del Basso De Caro: “La mia presenza ha solo un significato, ringraziare il popolo di Ariano, per questo straordinario risultato. Condivido insieme a tutti voi questa grande gioia.”

La soddisfazione di Enzo Maraio Psi: “Abbiamo ribaltato l’ex amministrazione in un momento in cui il centro destra appariva più forte. E invece abbiamo dimostrato che quando il centro sinistra, riesce a compattarsi, rinnovarsi, a mettere tutti insieme, vince le elezioni. Qui Enrico Franza è stato davvero un valore aggiunto. E anche il tema del rinnovamento della politica della sinistra assume una rilevanza importante. Abbiamo remato tutti nella stessa direzione e la gente di Ariano Irpino ha premiato una proposta innovativa e dirompente, che ci auguriamo, nei prossimi mesi e anni, ricollochi questa città, al centro del dibattito politico, non solo della Regione Campania, ma di tutto il Paese.”

Per Francesco Todisco, non ci sono dubbi: “Il popolo di Ariano ha scelto di cambiare pagina ed ha utilizzato lo strumento di Enrico Franza. Adesso dovrà essere bravo a ricompattare la comunità, forte dei suoi valori, ma sapendosi aprire anche ad altre esperienze, che insieme hanno deciso di cambiare pagina. Credo che tanto Franza ad Ariano, che Festa ad Avellino, debbano essere i protagonisti di una svolta sulla politica provinciale.”

L’emozione di Enrico Franza, tra selfie, strette di mano e abbracci soprattutto da parte di giovani lungo una via D’Afflitto affollatissima.

“Un bagno di folla che forse non si vedeva da anni e che sono certo si replicherà ancora per tante altre volte. E’ la dimostrazione chiara che gli arianesi, intendono partecipare alla vita pubblica. E il compito delle istituzioni è proprio questo. Fare in modo che gli arianesi, si riprendano la propria città, con le capacità, i talenti, che contraddistinguono la nostra terra.” Presenti sul tricolle anche altri sindaci irpini tra cui Mercogliano, Montaguto, Flumeri e Melito Irpino oltra a vari rappresentanti della amministrazioni lacali.