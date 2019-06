Dalla Francia ad Avellino con 1 kg di droga nell'intestino Ospite di un centro di accoglienza ad Avellino, portava cocaina ed eroina dalla Francia

Viaggiava in treno dalla Francia all'Italia con quasi un chilogrammo di droga nascosta in 80 ovuli che aveva ingerito, ma è stato fermato a Ventimiglia grazie al fiuto di Charles, pastore tedesco in dotazione alla guardia di Finanza.

Per questo, un cittadino nigeriano, ospite di una struttura di accoglienza ad Avellino, è stato arrestato in stazione a bordo di un treno partito da Nizza e in viaggio verso Genova: i militari hanno trovato lo straniero nell'ultimo vagone del convoglio, da dove l'uomo ha cercato di scendere dopo averli visti.

Fermato, è stato accompagnato in ospedale a Sanremo, dove con un esame radiologico sono appunto stati "fotografati" nel suo intestino 80 ovuli contenenti circa 400 grammi di cocaina e più di 500 di eroina, destinate alla "piazza" milanese. Dopo aver messo a rischio la vita per un misero compenso, il giovane corriere è stato tratto in arresto e condotto presso il carcere di Imperia.