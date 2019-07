Tragedia ad Avellino: malore nella notte, muore 41enne Paolo De Feo è stato stroncato da un malore. Dolore in città: veglia suoi tuoi cari da lassù

Tragedia ad Avellino, dove nella notte tra sabato e domenica è morto un 41enne per un malore fulminante. Oggi i funerali di Paolo De Feo, amorevole e premuroso padre di famiglia stroncato in pochi attimi da un malore che non gli ha lasciato scampo. L'uomo è deceduto nella sua casa di piazza Garibaldi, in quella zona della città dove era nato e cresciuto e dove in tanti lo conoscevano. Una volta arrivati i soccorsi, allertati tempestivamente dai suoi familiari, per Paolo non c'era più nulla da fare. I sanitari del 118 arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Paolo De Feo era una persona solare e generosa. Oggi saranno celebrate le esequie. Incredulità e dolore in città per una notizia che ha fatto rapidamente il giro del capoluogo. Paolo lascia la sua compagna, i suoi familiari e i suoi due adorati bambini.

Tante le frasi che corrono sul web per ricordare un uomo particolarmente benvoluto nella sua città, per quella sua innata capacità di portare gioia. "Una perla di ragazzo. Condoglianze di cuore. Un abbraccio a Roberto e alla sua famiglia", posta una signora porgendo le sue condoglianze anche al fratello di Paolo, Roberto, a cui il 41enne era particolarmente legato.