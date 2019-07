Droga e cellulari in carcere: ad Ariano arriva Policastro Visita del Procuratore della Repubblica di Benevento nel penitenziario arianese

E' giunto poco dopo le dodici, insieme ai due sostituti Maria Colucci e Maria Dolores De Gaudio. Visita nel carcere di Ariano Irpino da parte del Procuratore di Benevento Aldo Policastro.

A fare gli onori di casa, la direttrice della struttura arianese Mariarosaria Casaburo e il comandante di reparto Maria Rosaria Iannaccone. Ad attenderlo anche il capitano dei carabinieri della locale compagnia Andrea Marchese.

Una tappa, ha chiarito subito il Procuratore, non legata ad un motivo particolare. "Siamo vicini alla direzione e alla polizia penitenziaria, ai problemi, e diamo il nostro contributo di conoscenza. Siamo qui per capire se ci sono necessità particolari."

Un dato importante, evidenziato però dal capo dell'ufficio inquirente sannita, è l'apertura di vari fascicoli riguardanti il carcere di Ariano Irpino, in relazione soprattutto alla sempre più diffusa introduzione di droga e cellulari nella struttura.

"E' uno dei reati più frequenti, ad Ariano Irpino e anche nelle altre carceri del territorio. Esiste questo grande problema, tutto ciò ci spinge a verificare come e dove entrano e chi sono i portatori. La nostra attenzione resta in ogni caso altissima su tutto il territorio e nei luoghi in cui vi è una concentrazione di attività illecite. Guardiamo con molta attenzione le realtà carcerarie. E quindi Ariano rientra in questo discorso."