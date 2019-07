Scontro auto-moto: grave 22enne di Avellino L'incidente è avvenuto in via Morelli e Silvati ieri sera

Violento scontro in città ad Avellino tra un'auto e una moto: restano gravi le condizioni di un 22enne. Il sinistro è avvenuto pochi minuti fa, in via Morelli e Silvati ad Avellino. L'impatto è stato violentissimo. Il giovane che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote, che per l'impatto è stato sbalzato diversi metri oltre il punto di impatto. Sul posto è prontamente giunta un’ambulanza del 118 e anche le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Migliorano le condizioni del centauro, 22enne, immediatamente trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati”. I medici e sanitari del polo sanitario tengono sotto strettissimo controllo il giovanissimo. La prognosi resta riservata. Solo nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro delle condizioni generali di salute del 22enne, che comunque è cosciente ma resta sotto strettissima osservazione.