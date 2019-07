Decreto crescita e sblocca cantieri: Pallini informa la città Gazebo informativo lungo Corso Vittorio Emanuele ad Avellino

La parlamentare del MoVimento 5 Stelle, Maria Pallini, fa sapere che venerdì 5 luglio, a partire dalle ore 18.30, sarà presente ad un gazebo organizzato al fine di informare la cittadinanza circa il decreto crescita e il cosiddetto sblocca cantieri approvati negli ultimi tempi dal Parlamento.

“Le misure previste all’interno del decreto crescita e dello sblocca cantieri - afferma la deputata irpina - rivestono una notevole importanza in termini di riduzioni di tasse per le imprese, difesa del made in Italy, stanziamenti di risorse economiche ai Comuni e semplificazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici”.

“Scendendo nel merito dei provvedimenti - continua la portavoce pentastellata - ad esempio, nel dl crescita sono presenti cose in grado di fornire ulteriore carburante alla crescita dell’occupazione e mi riferisco allo sblocco assunzioni di Comuni e Regioni. Inoltre, abbiamo previsto un super-ammortamento pari al 130% per gli investimenti in macchinari delle imprese, un taglio progressivo dell’Ires sugli utili delle stesse e un ulteriore aumento della deduzione dell’Imu dal reddito di impresa e dal reddito professionale in merito agli immobili ad uso produttivo”.

“Per quanto riguarda lo sblocca cantieri - conclude Pallini - è previsto uno snellimento del codice degli appalti grazie al quale si potrà partecipare più facilmente alle gare, nomine di commissari straordinari sul modello Genova ed in più altre misure molto sentite dall’opinione pubblica come l’installazione di telecamere nelle case di cura e negli asili nido al fine di contrastare gli insopportabili episodi di maltrattamento ai danni di bambini e anziani”.

L’appuntamento è per venerdì 5 luglio 2019, a partire dalle ore 18.30, con un gazebo informativo lungo Corso Vittorio Emanuele (altezza via Dalmazia, di fronte la Chiesa del Santissimo Rosario).