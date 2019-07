Esplosione a Lauro: è grave la protagonista Uomini e Donne L'Irpinia prega per Anna Grassi rimasta ferita il 25 giugno

Le condizioni di Anna Grassi sono gravi, ma stabili. E' questo l'ultimo bollettino medico che arriva dal centro grandi ustionati di Bari dove Anna Grassi, la 70enne protagonista del trono over di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi è ricoverata ancora in camera iperbarica. Ha un problema a un occhio e ustioni su gambe e braccia. Anna Grassi è stata trasportata nel nosocomio pugliese a seguito dell’esplosione all’interno della villetta di Lauro, in Irpinia, che condivide con Carmine Grasso. L’anziano di 81 anni è riuscito a cavarsela con qualche ferita lieve.

I due si sono conosciuti nel corso del programma tv di Canale 5. Poi la decisione della convivenza e il trasferimento di Anna dalla provincia di Roma a quella di Avellino. Il 25 giugno la violenta deflagrazione, causata da una fuga di gas. La casa ha riportato notevoli danni tanto da essere dichiarata inagibile. Carmine e i suoi parenti sono in continuo contatto con il centro grandi ustionati. Continue le tappe in Puglia. Tutta l’Irpinia prega per Anna.

La storia d'amore tra Anna e Carmine, 70 anni lei e 81 lui, è iniziata qualche mese fa a Uomini e Donne: entrambi i signori, infatti, hanno deciso di partecipare al Trono Over per cercare l'anima gemella. A differenza di quello che accade con la maggior parte dei protagonisti della trasmissione, i due si sono piaciuti subito ed hanno scelto di lasciare lo studio insieme per conoscersi meglio lontano dalle telecamere.