Universiadi. Qui Ariano: ecco le prime gare in programma I primi match di pallavolo al Palazzetto dello Sport

Sarà la pallavolo, la protagonista delle Universiadi 2019 ad Ariano Irpino. Un evento mondiale di grosso spessore, che avrebbe reso sicuramente felice il compianto Gerardo Filomena, tra i pionieri dello sport arianese, come pure Antonio De Gruttola e il maratoneta internazionale Vito Melito, venuto a mancare improvvisamente nei giorni scorsi.

Questi i primi match di pallavolo in programma venerdì 5 luglio al Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino, annunciati come sempre in maniera puntuale da Antonio Guarini.

Ore 12.00: Canada-Messico (femminile), 14.30: Thailandia-Russia (femminile), 17.30: Brasile-Polonia (maschile), 20.00: Francia-Iran (maschile). E' possibile acquistare anche l'abbonamento a tutte le partite del volley al Palazzetto al costo di 20 euro, alla Tabaccheria in via Sant'Antonio.

Struttura già da alcuni giorni presidiata dalle forze dell'ordine. Mancano solo gli ultimi ritocchi. Stamane sopralluogo da parte del tenente della Polizia Municipale Mario Cirillo, per gli ultimi accorgimenti in materia di segnaletica stradale. Uno striscione di benvenuto agli atleti da parte di Radio Ariano Centro, grazie all'intuizione di Amleto Bevere spicca all'imbocco della rotatoria di Piano di Zona.

La Città di Ariano Irpino è orgogliosa di questa importante manifestazione che rappresenta un’importante vetrina sul mondo.

Il Consiglio Comunale nella seduta dell’11.2.2019, ha deliberato i criteri per la costituzione di un comitato tecnico temporaneo promotore delle Universiadi 2019, che ha poi accompagnato la commissione nazionale nel difficile compito di organizzare l’evento sportivo.

Un comitato composto da rappresentanti di associazioni e scuole, ma anche da volontari, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici."

Il Palazzetto dello Sport di Piano di Zona da gennaio scorso è stato interessato da importanti lavori di riqualificazione:

Interventi sistemazione delle pertinenze esterne della struttura nonché il ripristino funzionale e fisico della copertura, di alcuni paramenti murari e pavimentazioni, strade e marciapiedi. Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale dei servizi igienici e spogliatoi, palestre e ripristino di arte dell’area di gioco di alcuni locali servizi (magazzini, depositi, corridoi) che presentavano segni di degrado per umidità di risalita e per malfunzionamento degli impianti. Adeguamento degli impianti tecnologici (impianto riscaldamento, climatizzazione, impianto di illuminazione, impianto antincendio) a servizio della struttura. Piccoli interventi di ripulitura, hanno riguardato anche i locali del Centro Sociale, nei pressi della struttura sportiva per poter allestire al proprio interno tutte le attività necessarie (Sala per le squadre, sala staff e volontari, sala per ristorazione con catering, uffici Fisu e magazzini vari di stoccaggio materiali). Un importo complessivo dei lavori pari a € 600.000,00.

Il sindaco Enrico Franza presente oggi a Napoli insieme alla Polizia Municipale ha espresso parole di elogio verso il suo predecessore Domenico Gambacorta.

"Sono eventi che indubbiamente contribuiscono a valorizzare le aree interne e danno lustro alla nostra città. Siamo pronti ad accogliere i tanti atleti che verranno ad onorarci della loro presenza. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che si sono impegnati, affinchè questa manifestazione potesse realizzarsi qui, a partire dall'amministrazione precedente, nella persona del sindaco Domenico Gambacorta per il suo impegno profuso."

La Polizia Municipale al fine di garantire il regolare svolgimento di questo appuntamento, ha diramato una ordinanza di disciplina del traffico:

Fino a sabato 13 luglio sosta vietata con rimozione forzata sulla strada dal lato ingresso atleti/arbitri del Palazzetto dello Sport, sosta vietata con rimozione forzata sul Largo Angelo Grasso, per riservare la sosta agli autobus delle rappresentative sportive, senso unico di marcia sulla strada che fiancheggia l’ingresso nord del Palazzetto dello Sport, in direzione Largo Angelo Grasso, transito vietato dall’incrocio della strada che conduce agli Uffici Postali, ad eccezione dei mezzi accreditati e sosta riservata agli stessi con istituzione del senso unico di marcia all’interno dell’area di divieto in direzione lato est Uffici Postali. Sono esclusi dal rispetto dell’ordinanza i veicoli delle Forze dell’Ordine e di soccorso e i veicoli ad esclusivo servizio della manifestazione.